NRW fördert Trichinenuntersuchung.

Das soll in der Jägerschaft den Anreiz erhöhen, den Bestand an Schwarzwild zu verringern. Die Reduzierung sei eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP), so das Ministerium. Es hat am 14. August einen entsprechenden Erlass an die zuständigen Behörden versandt.

Die Afrikanische Schweinepest kommt aus Osteuropa und nähert sich kontinuierlich der deutschen Grenze. Zuletzt wurden im Osten Tschechiens mehr als 80 Fälle der Tierseuche bei Wildschweinen festgestellt. Ausbrüche in der heimischen Schwarzwildpopulation hätten verheerende wirtschaftliche Konsequenzen für die hiesigen Hausschweinehalter. Im Gegensatz zur Klassischen Schweinepest steht bei der afrikanischen Variante kein Impfstoff zur Verfügung, mit dem die Ausbreitung bei Wildschweinen gehemmt werden könnte. chb