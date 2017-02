Lebende Ente am Ende ?

„Die Müller-Ente ist tot – lang lebe die Müller-Ente.“ Kaum ein Spruch könnte die seit Jahren dauernde Diskussion um die Jagdhundeausbildung an der lebenden, flugunfähig gemachten Ente besser treffen. In immer mehr Bundesländern wird sie verboten, zuletzt in Nordrhein-Westfalen. Dort wurde 2015 im Zuge der Jagdgesetznovelle die kurzfristig mittels Papiermanschette an den äußeren Schwingenfedern flugunfähig gemachte Ente durch die flugfähige ersetzt. Ein weiterer Sieg grüner Ideologen auf dem Weg, die Jagdhundeausbildung an lebenden Tieren einzuschränken oder gar abzuschaffen. Ein weiterer herber Verlust für das Jagdgebrauchshundwesen. Und das in einem der größten Bundesländer mit zahlreichen Niederwildrevieren und einer hohen Zahl an Vorstehhunden.

Somit bleiben neben den ostdeutschen Bundesländern nur noch drei Flächenstaaten im Westen, in denen die Hundeausbildung an der Müller-Ente erlaubt ist. Doch Niedersachsen ist mit grüner Regierungsbeteiligung gesegnet, in Baden-Württemberg läuft alles darauf hinaus, dass auch weiterhin die Grünen in der Regierungsverantwortung stehen.

In diesen Ländern ist die Müller-Ente zwar erst einmal gerettet, doch hängt sie auch nur an einem seidenen Faden. So besteht in Baden-Württemberg immer noch die theoretische Möglichkeit, per Verordnungsweg die Hundeausbildung an der flugunfähig gemachten Ente zu verbieten. In Niedersachsen träumte der grüne Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Christian Meyer, im vergangenen Jahr ebenfalls noch von einer Jagdgesetzreform, die er aber zumindest in dieser Legislaturperiode nicht gegen den Widerstand in der SPD-Fraktion durchsetzen konnte. Nur in Bayern geht in Sachen Müller-Ente noch alles seinen gewohnt ruhigen Gang. Wird diese Methode über kurz oder lang ein Auslaufmodell? Könnte dabei die Schleswig-Holstein-Variante (siehe Kasten, S. 31), wie sie nun auch in Nordrhein-Westfalen angewendet wird, ein Zukunftsmodell sein?

Zuletzt führten solche Gedankengänge auf der Hundeobleutetagung des nordrhein-westfälischen Landesjagdverbandes zu großem Unmut. Während der Versammlung bezeichnete der Vorsitzende der Jagdkynologischen Vereinigung, Werner Rohe, die Schleswig-Holstein-Ente als akzeptable Lösung. Dies sorgte vor allem bei den Vertretern der Zuchtvereine für große Verärgerung (siehe WuH 6/2016). „Kein Wunder“, resümiert WuH-Hunde-Experte Sascha Schmitt, „denn mit der voll flugfähigen Ente kann man höchstens das Verhalten eines Hundes vor dem Schuss beurteilen. Zudem bietet dieses Modell keine gleichen Voraussetzugen, weil ein Großteil der Enten unbeschossen abstreicht. Ein Hund bekommt dann vielleicht eine tote Ente zum Apportieren, der nächste eine krankgeschossene und der dritte gar keine. “

„Im JGHV und in den Zuchtvereinen wollen wir einerseits sehen und beurteilen, wie sich der Hund an einer simuliert kranken Ente verhält“, sagt JGHV-Präsidiumsmitglied Friedhelm Röttgen. „Andererseits sollen dabei für die Zucht relevante Eigenschaften des Hundes beurteilt werden. Denn nur eine kurzfristig flugunfähig gemachte Ente verhält sich wie eine krankgeschossene und verlangt dem Vierläufer durch ihr Fluchtverhalten einiges an Wildschärfe und Passion ab.“

Praktiker und Hundeführer Sascha Schmitt kann das aus eigener Erfahrung bestätigen: „Im Wasser wird ein Hund anders gefordert. Er ist in einem anderen Element, wo er noch mehr Härte und Durchhaltewillen zeigen muss als an Land. Da werden sofort Wesensmängel sichtbar, wenn die Ente mit den Schwingen schlägt oder wegtauchen will. Nur dann wird deutlich, wie stark Beutetrieb und Finderwille des Hundes sind. An einer flugfähigen Ente kann er diese Qualifikationen weder lernen noch zeigen. Jeder, der schon einmal auf einer Entenjagd war, weiß, dass gesunde Enten schnellstmöglich aufs offene Wasser schwimmen und abstreichen, sobald sie beunruhigt werden. Dies entspricht in keiner Weise dem Verhalten einer kranken Ente, die durch Tauchen und Wegdrücken versucht, sich dem Hund zu entziehen. “

Dieses Problem hat man auch schon in Nordrhein-Westfalen festgestellt. Nicht umsonst will man dort von Seiten des Landesjagdverbandes die Übungs- und Prüfungsgewässer ertüchtigen und die Schilfgürtel der Gewässer von den vorgeschriebenen 500 Quadratmetern Mindestgröße auf mindestens 750 ausdehnen. Finanziert werden soll dieses zu 80 Prozent aus Fördermitteln der Jagdabgabe, die restlichen 20 Prozent sollen die Prüfungs- und Zuchtvereine tragen. Der Grund dahinter: Je größer der Schilfgürtel, desto länger kann theoretisch die Schwimmspur sein , welche die flugfähige Ente hinterlässt.

Dennoch, so sind sich die Verantwortlichen im JGHV einig, kann damit nicht das Verhalten einer kranken Ente simuliert werden. „Dazu kommt es bestenfalls, wenn die Ente versehentlich angebleit wird“, sagt JGHV-Präsident Werner Horstkötter, „aber dann sind die meisten Hunde überfordert, weil sie bei der Einarbeitung mit der flugfähigen Ente noch gar nicht gelernt haben, diese zu verfolgen, um Beute zu machen.“

Die Folge ist ein unnötig herausgezögertes Leiden der Ente. Aus diesem Grund lehnt der JGHV die Ausbildungsmethode an der voll flugfähigen Ente als nicht tierschutzgerecht ab. „Im Unterschied dazu wissen Hunde, die nach der Müller-Methode eingearbeitet wurden, genau, wie sie an die kranke Ente kommen“, bekräftigt Horstkötter.