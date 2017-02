LEINENFÜHRIG UND „BEI FUSS“ Ein gutes Miteinander

Die Leine hängt locker durch, der Kurzhaar himmelt seinen Herrn an, in gespannter Erwartung der gemeinsamen Jagd. Jeder Schritt, jede Bewegung ist auf das ausgerichtet, was sein Mensch ihm vorgibt. Geht Ihnen nicht auch das Herz auf, wenn Sie solch einem

Mensch-Hund-Gespann bei Gesellschaftsjagden begegnen? Mancher Rüdemann wird innerlich wohl eher verzweifeln beim Anblick dieser so selbstverständlich und scheinbar fast von allein funktionierenden Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Entnervt gezischte „Fuß“-Kommandos, der obligatorische Leinenruck, immer lauter werdende Ermahnungen für den Hund, der gerade eher nicht an der Kommunikation mit seinem Menschen interessiert ist. Auch das sind Eindrücke von Mensch- Hund-Beziehungen, die uns bei Jagden nicht so ganz fremd sind. Standardentschuldigung für dieses kleine Kooperationsproblem mit dem Vierläufer ist dann der „temperamentvolle, jagdlich hochmotivierte“ Hund, der „passionierte harte Kerl“, dem gar nichts etwas ausmacht, den

man entsprechend „hart anpacken“ muss, um ihn überhaupt noch halten zu können.

Klar, immer ist der Hund schuld!

An dieser Stelle setzt bei mir nur noch Resignation ein! Diskussion zwecklos, egal, ob der Hundeführer 70 oder 20 Lenze zählt. Auch wenn vereinzelt schon ein heftiges Umdenken bezüglich des Umgangs mit dem Hund in der Jägerschaft Einzug gehalten hat, ist eine mangelnde Bereitschaft, Hundeverhalten zu verstehen, um es formen zu können, leider immer noch häufig anzutreffen. Die letzten Jahrzehnte Canidenforschung mit wertvollen Ergebnissen über soziale Strukturen und Lernverhalten werden gern ignoriert, an längst widerlegten Ansichten zum Thema Hundehaltung und -ausbildung wird dagegen

festgehalten. In Sachen Hund scheint manchmal etwas in den Hintergrund zu rücken. Nämlich jene Ehrfurcht, die ich als junges Mädchen von passionierten Waidmännern

gelernt habe, zu denen ich begeistert, fast ehrfürchtig, aufschaute (und es immer noch tue!), die sich mit so viel Hingabe und Sachverstand für die Natur engagieren. Selbstverständlich weiß jeder passionierte Jäger viel über das Verhalten der Wildarten,

die ihm anvertraut sind. Und natürlich ist man bestrebt, sich neue Erkenntnisse in

der Hege und Revierpflege zunutze zu machen.

Mit der gleichen Selbstverständlichkeit aber ist unser wertvoller Jagdgehilfe in vielen Fällen immer noch das Stiefkind der Jagd. Meine Worte sollen keine Schelte sein, sondern ein Plädoyer für unsere Hunde und für eine würdigere und effektivere Mensch-Hund-Beziehung! Die Fähigkeit der Hunde, mit uns gemeinsam zu jagen, sich in ihrer Bewegung an uns zu orientieren, sprich vernünftig neben uns zu gehen und „in Absprache“

mit uns zu handeln, ist letztlich nichts anderes als die Fähigkeit, im Rudel koordiniert

zu jagen. Das vernünftige „Fuß-Gehen“ ist nicht nur Handwerk, es symbolisiert

auch die Beziehung zwischen Mensch und Hund! Voraussetzung für diese Kooperationsbereitschaft ist zweifellos die Fähigkeit eines hoch sozialen Tieres, mit den

Mitgliedern seiner Gemeinschaft sehr konzentriert und in einer perfekten Feinabstimmung

zusammen zu arbeiten. Die dafür erforderliche Bindungsfähigkeit beginnt beim Welpen, der bereits in den ersten sieben Lebenswochen lernt, wer potenzieller Sozialpartner ist. Taucht der Mensch, beispielsweise bei sehr isolierter Zwingerhaltung, in dieser Zeit nicht ausreichend als „Rudelmitglied“ auf, so ist für den Welpen die spätere Zusammenarbeit

mit dem Menschen schon deshalb heftig erschwert, weil er kaum noch in der Lage sein wird, entsprechendes Vertrauen aufzubauen. Jeder seriöse Züchter weiß, dass er in dieser prägenden Phase, den Grundstein für die Fähigkeit „seiner“ Hunde legt, mit dem Menschen zu kooperieren.