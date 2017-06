Licht am Ende des Tunnels?

Beim Wildkaninchen jedoch spiegelt die Streckenentwicklung seit 1990 auch überregional recht zutreffend die Entwicklung der Besätze wider. Noch zu Beginn der 90er Jahre wurde die Kaninchenstrecke in Deutschland – im Jagdjahr 1990 zum Beispiel 860 376 Stück nur von jener des Rehwildes und der Tauben übertroffen. Aktuell dagegen wird sie nur von jener der Rebhühner und Waldschnepfen „unterboten“. In den vergangenen 13 Jagdjahren von 1991 bis 2003/04 sank die bundesweite Kaninchenstrecke um 83 Prozent. Was war passiert? Der beispiellose Niedergang der Besätze steht in direktem Zusammenhang mit den Seuchenzügen der RHD oder Chinaseuche. Im Jahre 1986 wurde die Viruskrankheit von China nach Europa (Italien) „importiert“. In Deutschland trat sie dann 1988 erstmals bei Celle