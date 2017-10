Lichtgestalten

Wetzen und Kieferklappen dringen durch den Bestand. Ab und an mischen sich Quieken und Rascheln dazwischen. Es ist Mitte Dezember, das Schwarzwild in Hochzeitsstimmung und die Rausche in vollem Gange. Dass die Paarungszeit unserer Schwarzkittel in der Regel in die dunkle, kalte Jahreszeit fällt, hat seinen Grund: So wird sichergestellt, dass nach ungefähr 115 Tagen Tragdauer die Frischlinge im Frühjahr zur Welt kommen, wenn sie die besten Überlebenschancen haben. Als besonders anpassungsfähige Wildart verfügen Sauen über höchst anspruchsvolle Mechanismen, die es ihnen erlauben, ihre Lebensfunktionen an wech selnde Umweltbedingungen anzupassen. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht das enorme Verbreitungsgebiet und das derzeit ungebremste Anwachsen der Population. Die körpereigenen Mechanismen gewährleisten, dass das Wild in der Lage ist, Rausche, Wachstum und Bilden von Energiereserven, optimal an die saisonalen Umweltveränderungen anzupassen und diese Anpassungen rechtzeitig einzuleiten. Insbesondere Zeitpunkt und Ausmaß der Fortpflanzung werden beim Schwarzwild durch unterschiedliche Umweltsignale gesteuert. So ist für den prinzipiellen saisonalen Ablauf der Paarungsaktivität die Veränderung der Tageslichtdauer (Photoperiode) verantwortlich, während durch Pheromone (Botenstoffe) die Feinsteuerung zwischen Keilern und Bachen sichergestellt ist.

Die Saisonalität der Fortpflanzung sorgt dafür, dass die Paarungen auf einen engen Zeitraum begrenzt werden. Zusätzlich werden auch Laktation, Wachstum und Reservenbildung in jeweils günstige Jahreszeiten verlegt. Durch diesen Mechanismus ist sichergestellt, dass es keine Konkurrenz zwischen den Leistungen gibt. Bei Sauen sind bisher nur einige dieser Anpassungsmechanismen in Intensivstudien untersucht worden. Deshalb wird im Folgenden teilweise auf Beobachtungen beim Hausschwein zurückgegriffen, da die gleichen biologischen Steuerungsmechanismen auch noch bei der domestizierten Art nachweisbar sind. Beim Schwarzwild wird die Anpassung an die saisonalen Umweltveränderungen in erster Linie durch die sich stets verändernde Tageslichtdauer gesteuert. Das konnte durch Versuche an Wildsauen unter Stallhaltungsbedingungen mit einem Lichtprogramm nachgewiesen werden. Es simulierte die Veränderungen der Photoperiode um ein halbes Jahr versetzt (HOFÄCKER 1992, WEILER et al. 1996).