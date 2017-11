Luchs greift angeleinten Hund an

Gegen 16.20 Uhr stieß am vergangenen Freitag ein 57-jähriger Spaziergänger mit seinem Hund am Ortsrand von Katlenburg-Lindau plötzlich auf einen Luchs. Die Raubkatze griff laut Zeitungsbericht den angeleinten Vierbeiner des Mannes an. Dem Hund gelang es jedoch, den Luchs abzuschütteln.

Das wenig menschenscheue Tier hielt sich auch noch in der Nähe von Herr und Hund auf, als die vom Spaziergänger alarmierte Polizei und der Luchsbeauftragte des Landkreises eintrafen. Die Ordnungshüter stellten fest, dass der Luchs ganz in der Nähe ein Reh gerissen hatte und offensichtlich seine Beute verteidigen wollte. Ein Versuch, die Raubkatze in einer Lebendfalle einzufangen, misslang. Der Luchs verschwand im Katlenburger Wald. roe