Mecklenburg-Vorpommern: 25 Euro für jedes erlegte Wildschwein

Darüber hinaus will das Land die Durchführung großräumig angelegter Bewegungsjagden fördern: 25 Euro gibt es für jeden dabei eingesetzten geprüften Jagdhund.

Hintergrund für die Vorschrift ist die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Haus- und Wildschweinbeständen in mehreren EU-Mitgliedsstaaten, zuletzt in den Nachbarländern Polen und Tschechien. Bricht die Seuche in Deutschland aus, drohen Verluste in Milliardenhöhe. mh