Mümmelmanns heile Welt

Auf die Frontscheibe seines Wagens gestützt, glast Paul Weiß die Schläge mit dem Spektiv ab. Nur einzelne Baumgruppen und wenige Hecken verstellen seinen Blick. Das östlich von Wien gelegene Marchfeld, in dem das Lasseer Jagdgebiet liegt, gilt als Gemüseacker der österreichischen Hauptstadt und als Kornkammer der Alpenrepublik. Entsprechend intensiv wird in der ausgeräumten Ebene Landwirtschaft betrieben. Der Morgenansitz hatte nicht den erwarteten Erfolg gebracht. Paul dreht noch eine Runde durchs Revier, bevor es zum Frühstück nach Hause geht. Plötzlich kommt ihm ein Stück Rehwild in einem Getreideschlag in Anblick. „Ein junger Gabler. Nichts zum Schießen“, stellt der Waidmann fest und setzt seine Erkundungstour fort. Die Morgensonne gewinnt an Kraft und lockt immer mehr Wild aus der Deckung, das die wärmenden Strahlen nach der kühlen Mainacht genießt. Am Wegesrand und an den Schlaggrenzen äsen Dutzende Hasen. Immer wieder wechseln Fasanen über den Sandweg. Wenn Paul in einen Feldweg einbiegt, räumt Meister Lampe die Fahrspur ohne Eile, um sich wieder dem Äsen zu widmen, sobald der Geländewagen vorbeigefahren ist. „Wenn das Wetter mitspielt, wird heuer ein gutes Hasenjahr. In solchen Jahren schießen wir bis zu 1 000 Stück“, sagt der Jäger, der als Landwirt den Familienbetrieb weiterführt. Der Besatz scheint paradiesisch zu sein. In jeder Ecke des Reviers kommt Wild in Anblick. Von Zeit zu Zeit begrenzen junge Hecken die Schläge, und einige Blühstreifen durchziehen die ansonsten recht monotone Agrarlandschaft. „Immer mehr Bauern steigen bei uns auf ökologischen Landbau um. Die wollen ihre Flächen von den konventionell bewirtschafteten Schlägen abgrenzen, und da kommen wir Jäger ins Spiel“, erläutert Paul. Um solche Flächen zu trennen, pflanzen die Lasseer Waidgenossen Hecken oder legen Brachestreifen an. Ungefähr zehn Kilomter lang ziehen sich derzeit Hecken durchs Revier. Die Lasseer bemühen sich, dem Wild weitere Deckungsmöglichkeiten zu schaffen. Zugute kommt den engagierten Hegern dabei das „Österreichische Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft“, kurz ÖPUL genannt. Die teilnehmenden Landwirte verpflichten sich, mindestens zwei Prozent ihrer Flächen als Biodiversitätsflächen auszuweisen und erhalten im Gegenzug Ausgleichszahlungen. „Da braucht es bei den Bauern ein bisschen Überzeugungsarbeit“, sagt Paul, „aber die meisten sehen schnell ein, dass wir was fürs heimische Wild tun müssen.“