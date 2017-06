Nationalpark-Kernzone langfristig jagdfrei

Die Zustimmung des Nationalparkrats steht aber noch aus. Bereits ab diesem Jahr werde die Schalenwildregulation in der Kernzone auf insgesamt vier Wochen und eine Drückjagd pro Flächeneinheit begrenzt. Die angepeilte Jagdruhe entspreche dem Grundsatz des Prozessschutzes, Natur Natur sein zu lassen. Da die Kernzone mancherorts aber direkt an Wirtschaftswälder außerhalb des Parks angrenzt, erfolge alles in enger Abstimmung mit den Anrainern.

Der Nationalpark ist mit seinen 10.000 Hektar auch Teil der neu angelaufenen Rotwildkonzeption Nordschwarzwald, die ein Gesamtgebiet von 105.000 Hektar umfasst. Ihr Ziel ist ein Rotwildmanagement auf Populationsebene. Burghardt hofft, dass es Baden-Württemberg gelingen werde, das Management des Rothirsches im Nationalpark mit dem Management im gesamten Rotwildgebiet abzustimmen und so eine Vorreiterrolle in Deutschland zu übernehmen. vk