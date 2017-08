NaturVital® HIGH ENERGY Viel Fleisch für mehr Power!

NaturVital® HIGH ENERGY enthält einen besonders hohen Trockenfleischanteil von 41,8% und nur hochwertige Inhaltsstoffe. Alle angelieferten Zutaten unterliegen einer strengen Wareneingangskontrolle. 50 Jahre Erfahrung im Kaltpressen von Hundenahrung stecken in NaturVital® HIGH ENERGY. Denn durch die Kaltpressung werden leicht verdauliche Pellets geformt, welche nicht verkleistern. Das Hundefutter enthält eine Vielzahl an heimischen und wertvollen Kräutern, die in ihrer Kombination für mehr Vitalität sorgen können. Sorgfältig ausgewähltes Obst und Gemüse verstärkt die gesundheitlichen Werte von NaturVital® HIGH ENERGY.

Jagdlich geführte Hunde werden saisonal beansprucht. Nachsuchen, Drückjagden und Prüfungen fordern vom Hund Höchstleistungen. Auch trächtige oder säugende Hündinnen haben einen erhöhten Energie- und Proteinbedarf. Der Energiegehalt des Futters (Proteine und Fette) muss daher entsprechend steigen. Mit dem besonders hohen Anteil an Proteinen aus hochwertigem Rindfleisch (87,2% des Rohproteinanteils sind tierischen Ursprungs) und der geradezu traumhaften Vielfalt an heimischen Kräutern nimmt NaturVital® HIGH ENERGY eine Sonderstellung unter Hundefuttersorten ein. Außerdem enthält es keinerlei Getreide und ist damit glutenfrei!

Auch Ihr Hund will gesund leben und deswegen enthalten unsere hochwertigen Zutaten alle notwendigen Inhaltsstoffe für die gesunde und artgerechte Ernährung. Damit diese Inhaltsstoffe weitestgehend erhalten bleiben, haben wir uns bei der Produktion unseres einzigartigen Hundefutters ausschließlich für die traditionelle, schonende Kaltpressung entschieden. Kaltpressung bedeutet, bei der Herstellung von Hundetrockennahrung auf höhere Temperaturen und den Einsatz von Dampf zu verzichten. Dies gewährleistet, dass die im Pellet enthaltenen Inhaltsstoffe weitestgehend erhalten bleiben und somit der artgerechten Ernährung eines Hundes am ehesten entsprechen.

Das Hundefutter ist im Jagdfachhandel erhältlich (12kg-Sack, unverbindliche Preisempfehlung 59,90 €)

Mehr Informationen finden Sie bei:

Albrecht Kind GmbH, Hermann-Kind-Str. 18-20, D-51645 Gummersbach,

Telefon 02261-705-146, E-Mail: info@akah.de

und im Internet unter www.akah-naturvital.de