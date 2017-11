neu im Revier

Auch am Fernblick habe man Chancen auf einen Dachs, äußerte Kollege Tobias Thimm am nächsten Morgen. Also versuchte ich es dort. Kaum aufgebaumt, hatte ich Rehwild in Anblick. Die Lauscher einer Ricke lugten aus dem Weizen. Es war der 8. August und weibliches Rehwild bis auf Schmalrehe noch nicht auf. Den Jährlingsabschuss hatten die Kollegen bereits erfüllt, und auch die mehrjährigen Böcke waren annähernd abgehakt –

nur einer war noch frei. Als ein ungerader Sechser von rechts über die Stoppel gezogen kam, ordnete ich ihn zuerst nicht den Abschussböcken zu. Schwaches Gehörn, nicht

besonders stark im Wildbret, ich glaubte, ein junges Stück vor zu haben. Doch der Bock war vorsichtig, wirkte erfahren, und nach längerem Betrachten erschien mir auch der Körperbau als zu grob für einen Jüngling.

Während ich grübelte, war der Beobachtete etwa 300 Meter weit gezogen. Mir fiel der Rottumtaler ein, der im Rucksack steckte. Also kramte ich den Blatter hervor und stieß dreimal einen Rickenfiep aus. Obwohl es in meinen Ohren kläglich geklungen hatte,

sprang der Bock sofort. Als er auf etwa 80 Meter heran war und breit verhoffte, ließ ich fliegen. Ohne zu zeichnen ging der Beschossene hochflüchtig Richtung Wald ab. Vorn raus hatte ich geschossen, jetzt passierte der Bock das rechte Fenster der Kanzel. Im Schwenken repetierte ich, legte an und zog mit. Noch 40 Meter bis zum Waldrand,

30 Meter – ich wagte den zweiten Schuss. Wieder nahm ich kein Zeichnen wahr. Entsetzt sah ich zu, wie der Wald den Bock verschluckte. Verdattert saß ich da. Hatte ich das erste Stück Wild in OTB gefehlt oder gar krankgeschossen? Ich wartete ab und zweifelte an

mir selbst. Als ich eine Viertelstunde später am Anschuss auf Lungenschweiß stieß, war die Erleichterung groß. Jetzt galt es, den Bock zu finden.

Aber am Waldrand war nichts zu sehen. Zwar zog ich noch einen Bogen von etwa 25 Metern durch den Wald, erkannte dann aber, wie sinnlos das war. Allerdings war Volontärin Agnes Langkau mit Wälderdackel „Fritze“ im Revier. Kurz nach meinem Anruf war das Gespann vor Ort – und wir zwei Minuten später am Stück. Der Bock war erst 40 Meter in die eine, nach einem Haken dann noch mal 30 in die andere Richtung geflüchtet. Ein Blick

in den Äser offenbarte fehlende Schneidezähne. Mein erstes Stück Wild in OTB war ein reifer Bock. Die Freude war groß.