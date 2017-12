Niedersachsen: Anerkennung für die Jagd gefordert

Dass die Jagd wieder positive Anerkennung in Politik und Gesellschaft finden möge, ist die Erwartung von Hans-Heinrich Ehlen als Präsident des Zentralverbandes der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden in Niedersachsen (ZJEN). Ehlen appellierte auf der ZJEN-Jahreshauptversammlung am 20. November in Bad Fallingbostel an die neue Landesregierung aus SPD und CDU, einen „jagdpolitischen Neustart“ hinzulegen.