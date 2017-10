Nordrhein-Westfalen: Gourmets gegen Wildschäden

„Denn Jägerinnen und Jäger, die derzeit viele Wildschweine erlegen, müssen das erbeutete Wildfleisch schnell vermarkten, wollen sie Platz in ihren Wildkammern und Wildtruhen für die Jagden der kommenden Wochen behalten“, so der LJV. Wildbret aus der Region könne über den neuen Online-Marktplatz wildgenuss-nrw.de bequem und günstig direkt von Jägern vor Ort bezogen werden. Dieses Projekt war eines der zentralen Themen der diesjährigen NRW-Wildwochen, die LJV-Präsident Ralph Müller-Schallenberg gemeinsam mit Schirmherrin Steffi Nerius, der Speerwurf Weltmeisterin von 2009 und Jägerin, im Rahmen der Anuga eröffnet hat. Es soll Jägern, Gastronomen, Fleischern und Förstern helfen, auf die Vorzüge von Wildfleisch in der Küche hinzuweisen. chb