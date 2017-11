Polen: ASP bei Warschau festgestellt

Dies teilte das Friedrich-Loeffler-Institut auf WuH-Nachfrage mit. Es muss damit gerechnet werden, dass die Ausbreitung der Seuche von Warschau in Richtung Deutschland deutlich schneller voranschreiten wird, als es bisher der Fall war.

Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands e. V. (ISN) berichtet jedoch, dass in bereits betroffenen Gebieten, wie in Estland, Lettland, Litauen, Polen und Tschechien, ein deutlicher Rückgang der infizierten Wildschweine zu beobachten sei. Die Anzahl der ASP-Ausbrüche in Schweinemastbetrieben sei nicht weiter angestiegen. Die ISN mahnt, alle Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten und absolute Hygiene in den Betrieben zu gewährleisten. aml