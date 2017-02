Reptil des Jahres 2017 – Die Blindschleiche

Sie ist nicht blind und keine Schlange, sondern eine beinlose Echse und das in Mitteleuropa am häufigsten vorkommende Kriechtier. Das althochdeutsche Plint steht für blendend und bezeichnet den Glanz ihres Körpers. Blindschleichen haben unter den glatten, schimmernden Schuppen kleine Knochenplättchen, die ihre Bewegungen im Gegensatz zu Schlangen steif machen. Das meist versteckt am Boden lebende Reptil frisst am liebsten Nacktschnecken und Regenwürmer. Die tagaktive Echse liebt trockene Plätze zum Beispiel auf Holz- und Steinhaufen oder Mauerspalten und nimmt dort gern ein Sonnenbad.