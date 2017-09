Russland: 15 000 Schweine wegen ASP gekeult

Aufgrund eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in einem Betrieb des russischen Agrarkonzerns Rusagro, der sich in der Nähe der ukrainischen Grenze in der Region Belgorod (Russland) befindet, mussten 15 000 Schweine gekeult werden. Dies teilte das Unternehmen am 7. September in einer Pressemitteilung mit. Bei dem Ausbruch handelt es sich um den ersten in der Region, die für intensive Schweinemast bekannt ist. Rund 20 Prozent der russischen Mastschweine werden dort gehalten. Der Agrarkonzern betreibt 24 Farmen, in denen jährlich 85 000 Tonnen Fleisch produziert werden. Wie der Erreger in der Farm ausbrechen konnte, wird derzeit noch geprüft. Das Unternehmen will die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen, um solchen Vorfällen in Zukunft entgegenzuwirken. aml