Der Bayerische Jagdverband (BJV) teilt offiziell mit: „Grundsätzlich spricht sich der BJV gegen die Installation von Fangeinrichtungen (Saufängen) aus.“ Diese seien nur als Ultima Ratio in Betracht zu ziehen, etwa im Seuchenfall. Der BJV verweist in seiner Ablehnung deutlich auf Tierschutzaspekte. Auch viele Jäger stehen der „Hoffähigkeit“ des Saufangs skeptisch gegenüber. Neben der Tatsache, dass er als Kapitulation der herkömmlichen Jagd gesehen wird, ist immer wieder die Rede davon, dass der Abschuss der intelligenten

Wildart im Fang in ein panisches Gemetzel ausarte. Gerücht oder Wirklichkeit? „Ich schieße lieber im Saufang, als draußen im Gelände den Jagddruck auszuüben“, sagt Michael Penn. „Hier habe ich sicher die ganze Rotte auf kleinem Raum und bei gutem Licht. Kein Frischling bleibt ohne Führung zurück, das kann ich ja an den angesogenen Zitzen nachzählen.“ Wie läuft dieser Abschuss ab? Zwei Mal am Tag kontrolliert Penn die fängisch gestellten Anlagen. Zwischen 80 und 200 Quadratmeter umfasst so ein Saufang im Nationalpark. Betrieben wird er nur während der Jagdzeiten des adulten Schwarzwildes.

Die ovale Anlage besteht aus einem äußeren Zaun aus schwerem Sechseckgeflecht, der innen als Sicht- und Verletzungsschutz für die Sauen mit Brettern verkleidet ist. Eine

Schwingtür schnappt ein, wenn Sauen am anderen Ende des Fangs beginnen, die Maiskörner unter dem Balken auszuwühlen. „Dann zähle ich von der Kanzel aus die Stücke

und mache nach Bedarf ein oder zwei Magazine voll“, beschreibt Penn. Er schießt mit der Langwaffe und genehmigtem Schalldämpfer, und zwar möglichst schnell. „Die Bache erlege ich zuerst, dann die Frischlinge. Sie verhalten sich meist ruhig, laufen höchstens am Zaun auf und ab.“ Es gibt keine Fehlabschüsse, keine Nachsuchen, keine schlaflosen Nächte. Penn spricht von „abschöpfen“: Der durchschnittliche Anteil an Frischlingen lag in den vergangenen zehn Jahren in den Saufängen bei über 81 Prozent.