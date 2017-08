Sommersauen – Schwarzwild ansprechen

Helmut Hilpisch: Familienverband mit stärkeren Frischlingen. Stärkere Stücke in der Sommerschwarte. Bei einigen Stücken kann es sich anstelle des Pinsels auch um einen einzelnen, angezogenen Strich handeln. Daher gilt auch hier erhöhte Vorsicht.

Im Bild links außen und im Hintergrund sind zwei Frischlinge mit circa 20 Kilogramm zu erkennen. Wenn der Frischling im Bildhintergrund, Bildmitte, vorzieht, kann er erlegt werden. Norbert Happ: Erkennbar sind an beiden Seiten zwei schießbare Frischlinge. Aber: Wer sommers im Wald in eine solche Rotte hineinschießt, handelt verantwortungslos.

Burkhard Stöcker: Gemischte Rotte im Spätsommer, die offenbar überwiegend aus Überläufern besteht. Hier können führende Stücke mit dabei sein, auch wenn aktuell keine

ganz jungen Frischlinge zu sehen sind. Ich würde versuchen, das geringste Stück, den Frischling in der Mitte halb verdeckt, zu bekommen.