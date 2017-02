Sprengen unmöglich

Während ein Jäger mit dem Spaten den Erdhund abschiebert, schaufelt ein anderer die Erde aus dem etwa einen Meter tiefen Loch. Die Bodenjäger können nicht erkennen, was sich in der Röhre verbirgt. Also wird der Spaten wieder weggenommen, der Rüde „befreit“. Sofort nimmt dieser die gegenüberliegende Röhre an, gibt wieder Laut und fasst. Als der Terrier für einen kurzen Moment in den Einschlag zurückweicht, wird er abgenommen. Am Fang des Hundes entdecken die Bodenjäger ein kleines Büschel ausgerissenes Deckhaar, und auf dem Nasenrücken ein paar winzige Stichverletzungen, die mit Sicherheit auf

einen Marderhund deuten.

Jetzt geht alles recht schnell. Wieder in den Bau gesetzt, packt „Ratz“ mit festem Backengriff einen Marderhund. Der Enok zieht kraftvoll in die entgegengesetzte Richtung, hat aber keine Chance gegen den kräftigen Jagdhundrüden, der ihn in den Einschlag befördert. Im Nun nehmen die Bodenjäger dem Hund die Beute ab, um ihr den Fangschuss zu geben. Zusammengerollt und ruhig lässt sich der Marderhund dabei anfassen.

„Typisch Enok“, sagt Joisten. „Droht dem Enok Gefahr, stellt er sich tot, wenn er sich wehrt, gibt es in der Regel nur kleine Verletzungen beim Hund. Solange ein Hund oder ein Mensch ihn berühren, verbleibt er in dieser Starre“, berichtet Joisten. Ähnliches hat er bereits vor einigen Jahren erlebt, als er Biologiestudenten dabei unterstützte, Marderhunde

zu besendern. Während dieser Aktion ließen sich die Enoks mit Händen aus dem Einschlag heben und ohne Betäubung oder großes Festhalten markieren und besendern. Laut Joisten gibt es wohl kein europäisches Wildtier, dass sich ähnlich verhält.

Zur Kontrolle wird Terrier „Ratz“ erneut an der Röhre angesetzt. Der schwarze Hund verschwindet darin, bis nur noch seine Rute zu sehen ist. Plötzlich ist wieder ein Knurren zu hören. „Da steckt noch ein Enok in der Endröhre!“, ruft Hundeführer Jan Rebe. Frank Joisten nickt gelassen. Für ihn ist das nichts Ungewöhnliches. In seiner langjährigen Praxis hat der Bodenjäger fast immer erlebt, dass die Marderhunde zu zweit im Bau stecken. Sogar einen Dachs hat er schon zusammen mit Enoks ausgegraben. Damals trieb seine Zwergteckelhündin diesen zusammen mit zwei Marderhunden in die Endröhre eines Naturbaues. Dass der Fuchs sich mit dem Marderhund eine Behausung teilt, hat Joisten in zwei Jahrzehnten Bodenjagdpraxis allerdings noch nicht erlebt.