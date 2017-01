Swedteam Deutschland in 2017

Auch in diesem Jahr blicken wir wieder auf eine interessante Messesaison. Der diesjährige Messe-Marathon startet mit der 6-tägigen Messe ‚Jagd & Hund‘ in Dortmund, geht über die Salzburger ‚Die Hohe Jagd & Fischerei‘ und endet mit der Fachbesuchermesse, IWA‘ in Nürnberg.

Die Swedteam Deutschland GmbH stellt auf den diesjährigen Messen die Kollektion 2017 vor und hat einige brandheiße Neuheiten im Gepäck. So erweitert die schwedische Bekleidungsmarke im kommenden Herbst ihr Sortiment um Jacken und Hosen mit dem neuen Camouflage-Muster Desolve. Brandneu aus Neuseeland eingetroffen, ist Swedteam im Bekleidungssektor die einzige Marke, die dieses neuartige Camo verarbeitet. „Wir sind sehr gespannt auf die Reaktionen unserer treuen Swedteam-Träger. Dieses Muster ist wirklich hervorragend für die Jagd geeignet.“, erklärt Geschäftsführerin Mirja Pieper.