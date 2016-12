Tier des Jahres 2017: Die Haselmaus

Der Nager sei in mehreren Bundesländern gefährdet und in Sachsen-Anhalt sogar vom Aussterben bedroht. Monotone Agrarlandschaften ohne artenreiche Hecken und Gehölze, strukturarme Waldränder und der Mangel an unterschiedlichen Baumfrüchten sind einige Gründe für den Rückgang der Population.

Haselmäuse gehören zur Familie der Bilche. Sie ernähren sich unter anderem von Insekten, Knospen, Blüten und Nüssen. Ihren Winterschlaf halten sie in dichten Nestern unter der Laubschicht am Boden.

Seit 1992 wählt die Schutzgemeinschaft Deutsches Wild das Tier des Jahres. Seit November 2016 ist die Schutzgemeinschaft Teil der Deutschen Wildtier Stiftung. ln

