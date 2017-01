Tiere und Pflanzen des Jahres 2017

Fisch

Die Flunder

Der nachtaktive Plattfisch hat einen seitlich abgeflachten Körper und beide Augen auf der gleichen Körperseite. Flundern werden durchschnittlich 20 bis 30 Zentimeter lang und wiegen 300 Gramm. Manche Exemplare können aber auch 50 Zentimeter lang und bis zu

drei Kilogramm schwer werden. Tagsüber graben sie sich so weit in den Boden ein, dass nur noch die Augen zu sehen sind. Das Weibchen laicht in tieferen Meeresgewässern. Sind die geschlüpften Larven etwa einen Zentimeter groß, beginnt die Umwandlung in einen Plattfisch.