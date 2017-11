Der 61-jährige Mann aus dem Emsland war am Abend des 28. Oktober von seiner Frau als vermisst gemeldet worden. Am 30. Oktober wurde er an einem umgestürzten Hochsitz bei Prangendorf (Landkreis Rostock) gefunden. Laut Polizei sei er bei dem Sturm am Wochenende zusammen mit dem Hochsitz umgekippt und unter diesem begraben worden. mh