Überraschungsfüchse

Nach erfolglosem Morgenansitz führt mich mein Weg durch eine Aussiedlung hinunter in Richtung Obertiefenbach. Am Ende des Gefälles macht die Straße eine scharfe Linkskurve, verläuft parallel zu einem Bach auf eine kleine Wiese vor einem Fischteich zu,

um dann über eine Brücke zu führen. Gerade als ich die Kurve nehmen möchte, sehe ich auf dieser Wiese einen Fuchs. Er bemerkt das Auto auf etwa 100 Meter sofort und flüchtet in den Bewuchs neben der Brücke. Zwischen Straße und Bach liegt eine steile, belaubte Böschung. Ich bremse, schalte den Motor ab und lasse das Auto an der Einfahrt eines Forstweges ausrollen. Repetierer raus, Magazin rein, durchladen und mit langen Sätzen zur Böschungskante sprinten sind fast eins. Ich warte. Auf dem gefrorenen Laub müsste sich Reineke gut hörbar ankündigen. Aber es tut sich nichts.

Als ich die wenigen Meter zum Auto zurücklaufe, sehe ich den Rotrock wieder auf der kleinen Wiese stehen. Er fixiert mich und will sich empfehlen – aber scheinbar nur widerwillig. Mehr mals dreht er sich beim Davonschnüren um und sichert zurück. Kurz bevor er das rettende Gestrüpp am Bachbett erreicht, klappt er im Schuss zusammen.

Ich nähere mich der Beute und sehe den Grund, weshalb der Fuchs nur zögerlich von dannen ziehen wollte. Ein aus ungeklärten Gründen verluderter junger Sechserbock liegt, von Reineke bereits stark angeschnitten, am Wiesenrand.

Da das Reh übel riecht, ich keine Handschuhe dabei habe und den Arbeitstag antreten muss, lasse ich es vorerst liegen. In der Mittagspause kehre ich zurück – mit Handschuhen. Der Plan: den Bock auf die schlecht einsehbare Nachbarwiese auf der anderen Seite des Baches ziehen. Dort müsste es beim momentanen Frost auch ohne Mond möglich sein, frühmorgens einen Fuchs von der Deckung der dort gelagerten Silageballen aus mit Schrot zu erlegen. Im Moment, in dem ich loslegen möchte, meine ich ein Tapsen im etwa hundert Schritt entfernten Wald zu vernehmen. Und tatsächlich! Nach etwas Suchen sehe ich den Verursacher: Ein Fuchs schnürt am Waldrand zügig auf der Böschung entlang und