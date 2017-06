Verdienste um Biotophege und Lernort Natur geehrt

Das Konzept der Kreisjägerschaft Essen ruht auf fünf Säulen. Jede von ihnen spricht eine andere Zielgruppe an und beschreitet einen anderen Weg, um diese zu erreichen. So gibt es das Haus des Waldes im Grugapark, das Besucher der Freizeitanlage anspricht sowie zugleich als Unterrichtsstätte für Schulen, Kindergärten und Erwachsenenbildung dient. Weitere Elemente sind rollende und stationäre Waldschulen, Unterricht von Schülern im Rahmen des Faches Sachkunde sowie die Mobile Kinder- und Schulbox, in der Unterrichtsmaterial enthalten ist.

Urkunden für Maßnahmen den Biotophege erhielten

der Hegering Volmarstein in der Kreisjägerschaft Ennepe-Ruhr für Biotopverbesserungen und Naturschutzleistungen über den Zeitraum 1991 bis 2017

die Jagd- und Naturschutzorganisation Wenau e.V. aus der Kreisjägerschaft Düren für den Bau und das Aufstellen eines Schwalbenhotels sowie den Bau und die Ausbringung von 100 Nisthilfen für Steinkäuze auf Privatgrundstücken.

Mit einer Urkunde wurden folgende Lernort Natur-Projekte geehrt

Waldschule im Märkischen Kreis der Märkischen Kreisjägerschaft

Jagen im Mittelalter des Hegerings Emmerich-Rees

die Pächter des Reviers Gangelt VII (Kreis Heinsberg) für Lernort Natur in ihrem Revier

