Viele Krähen sind des Hasen Tod

Von den ausgelegten 170 Attrappen wurden 98 von Fressfeinden entdeckt. Allerdings lösten die Kameras nicht immer aus. So wurde in 32 Fällen, also ungefähr einem Drittel, kein Bild aufgenommen, obwohl die Attrappe bewegt oder entfernt wurde. Also ist die Zahl der entdeckten Nachbildungen als Minimum anzusehen. Mit Abstand am häufigsten wurden Rabenkrähen an den Junghasenattrappen aufgenommen. Sie haben in 43,9 Prozent der Fälle die Nachahmungen als Erste entdeckt. Als zweit- und dritthäufigste Finder folgen mit relativ großem Abstand Hauskatzen (19,7 Prozent) und Hunde (18,2 Prozent). In 9,1 Prozent der Fälle haben Füchse die Kamera ausgelöst. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass im Versuchsrevier während der Scheinwerfertaxation im Jahr 2010 deutlich weniger Rotröcke gezählt wurden als in den Vorjahren. Vermutlich ist die Fuchsräude dafür verantwortlich. Neben den bereits genannten Arten wurden auch Dachse (4,5 Prozent), Schwarzmilane (3 Prozent) und Stein-marder (1,5 Prozent) an den Attrappen bestätigt. Bemerkenswert ist, dass alle Beutegreiferarten mit Ausnahme des Fuchses die ausgebrachten Nachbildungen öfter am Feldrand als in der Feldmitte entdeckt haben. Das bestätigt einmal mehr, dass Prädatoren sich bevorzugt entlang von linearen Strukturen, wie Ackerrändern, Wegen und Gräben, bewegen. Besonders signifikant ist das bei den Katzen. Die von ihnen gefundenen Attrappen waren in 84,6 Prozent der Fälle am Rand platziert. Auch die Kultur, in der die Nachbildungen abgelegt wurden beziehungsweise in der sich der Junghase aufhält, kann indirekt über Leben und Tod entscheiden. Von den auf Ackerflächen verteilten Attrappen haben die Prädatoren 93,9 Prozent entdeckt. Am zweithäufigsten waren die Beutegreifer auf Wiesen erfolgreich (54,6 Prozent), gefolgt von Buntbrachen. Die meiste Sicherheit boten Getreidefelder. In ihnen wurden lediglich 38,1 Prozent gefunden. Entscheidend ist hier wohl die Höhe und Dichte der Vegetation. Liegen die Attrappen im Ackerland – besonders für Krähen aus der Luft gut sichtbar – quasi auf dem Präsentierteller, so sind sie im dichten Getreide verhältnismäßig sicher. Beutegreifer bevorzugen anscheinend den komfortableren Weg außenherum. Problematisch ist jedoch, dass in Getreideschlägen häufig selbst für Hasen die Vegetation aufgrund der geringen Saatreihenabstände zu dicht ist (HOLZGANG et al. 2004). In diesem Fall kann Lampe nicht von der Schutzfunktion profitieren.