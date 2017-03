Vierter Luchs ausgewildert

„Wir können damit zwar die Pflichtmitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft nicht beseitigen, aber für eine bessere Vertretung unserer Interessen in der SVLFG sorgen“, sagte Dr. Hans-Heinrich Jordan, Vertreter des DJV-Präsidiums. Stimmberechtigte Jagdpächter müssen sich bis zum 7. April registrieren (Eingang des ­Briefes). Die Unterlagen zur Registrierung versendet die SVLFG in der zweiten Märzhälfte. Es können auch Mitpächter und Ehepartner zur Wahl gemeldet werden. Die Wahl zum 31. Mai findet als Briefwahl statt. Für weitere Fragen hat die SVLFG seit dem 13. März eine Hotline geschaltet unter: 030 889 117 117. red