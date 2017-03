Wählen für die Jagd

Erstmalig haben sich Vertreter der Jagd mit der Liste 11 zur Wahl in den Wahlausschuss der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten­bau (SVLFG) gestellt. Das kündigte der Deutsche Jagdverband in einer Pressemeldung an. Die Vertreter wollen in Zukunft ein Mitspracherecht.