Walter Frevert – Der Macht verfallen

Frevert war noch einmal davongekommen, aber das stets vorhandene Geraune um

seine Person, um seine Vergangenheit, nahm zu. Am 30. Juli 1962 starb Frevert plötzlich, offenbar bei einer Nachsuche durch Schussverletzung. Jedenfalls kam die ermittelnde Staatsanwaltschaft Baden-Baden zu diesem Befund und schloss das Verfahren mit der Feststellung ab, dass ein Jagdunfall vorliegen würde. Sein Tod wurde und wird aber von vielen Seiten „als ein vortrefflich getarnter Selbstmord“ bezeichnet. Dieser ist allerdings nicht beweisbar. Doch sollte uns das im Interesse der Wahrheitsfindung nicht hindern, Freverts Handeln in Adlersfelde und vor allem in Bialowies soweit wie möglich offenzulegen. Gautschi hat diesen wichtigen und bislang dunklen Teil der Frevertschen Biografie ausgeleuchtet. Göring war mit seiner Staatsjagd in Ostpreußen allein nicht zufrieden. Die Erweiterung des Revieres Rominten um das ehemalige Gut Adlersfelde und die Einrichtung des gleichnamigen Forstamtes, verbunden mit der Aussiedlung der dort lebenden Menschen, genügten ihm nicht. So war es ihm gerade recht, dass im Zuge des Krieges gegen die Sowjetunion im Sommer 1941 das ehemalige Hofjagdrevier Bialowies (Bial/owiez .a) der Zaren von Russland in deutsche Hände fiel. Ausgestattet mit einer Jagdschlossanlage, umfasste das im heutigen Grenzgebiet zwischen Polen und eißrussland gelegene Revier zirka 160 000 Hektar. Göring wollte es um 100 000 Hektar aufstocken. Darüber berichtete Oberstjägermeister Scherping in „Wild und Hund“ 1943. Sonst war über die Pläne Görings nicht viel bekannt. Erst Heinrich Rubner brachte mit seinem Buch „Deutsche Forstgeschichte 1933 – 1945“ (2. Auflage 1997) etwas Licht in das Dunkel der Jagdgeschichte der Bialowieser Heide. Dieses Themas hatte sich Gautschi bereits in seiner Biografie „Der Reichsjägermeister“ (1998) angenommen. Ausführlicher berichtet er jetzt darüber in der Biografie „Walter Frevert“. Nach Gautschi war Frevert, der am 1. Mai 1941 zur Artillerie eingezogen worden war, „für einen Sonderauftrag zwecks Befriedung und Evakuierung des Urwaldes Bialowies“ beurlaubt worden. In einem Gespräch mit Göring, an dem auch Scherping als Leiter des Reichsjagdamtes teilnahm, wurde die Vorbereitung eines Staatsjagdgebietes Bialowies erörtert. Göring wollte zahlreiche Dörfer im Inneren und am Rande des Waldes beseitigt haben. Walter Frevert richtete daraufhin in Bialowies

ein Oberforstamt und acht Forstämter ein. Leiter des im Schloss Bialowies untergebrachten Oberforstamtes wurde Oberforstmeister Fritz Wagner. Gautschi kommt offenbar nach Einsichtnahme in Akten des Bundesarchivs Ludwigsburg unter Auswertung von Unterlagen aus drei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren zu dem Ergebnis, dass Frevert „wirklich Chef

des ganzen Urwaldes“ war, wiewohl er natürlich eingebunden war in beamtenrechtliche

Weisungen des Reichsjagdamtes, des Reichsjägermeisters und des Reichsmarschalls.

Göring, als Oberbefehlshaber der Luftwaffe, erteilte nach Gautschi Scherpin und Frevert Anordnungsbefugnisse gegenüber den in Bialowies stationierten Truppen in Bezug auf die Partisanen- und Bandenbekämpfung und beauftragte die Evakuierung und Vernichtung der

Dörfer in dem als Reichsjagdgebiet vorgesehenen Raum. Nach einer von Generalleutnant

Nolte – dem Wehrmachtsbefehlshaber im Bezirk Bial/ystok – erstellten Denkschrift ließ Frevert von der Schutzpolizei, die ihm direkt unterstellt war, die Dörfer einkesseln.

Deren Bewohner mussten binnen einer halben Stunde ihre Habe auf Wagen laden und ihre Siedlungen in östlicher Richtung verlassen, ohne dass man sich weiter um sie kümmerte.

Die Dörfer wurden in Brand gesetzt. Nach Angaben von Forstmeister Wilhelm von Lewinski von 1941 wurden über 100 Dörfer zerstört. Nolte und Regierungspräsident Magunia (Zivilverwaltung) – Bialowies war inzwischen vom Reich annektiert – wollten die Räumungsaktion stoppen. Frevert war aber nicht umzustimmen. Über 6 000 Menschen wurden vertrieben und etwa 900 erschossen. Das Frevert unterstellte Polizeibatallion

322 tötete auf Anordnung des Höheren SSund Polizeiführers im Gebiet Bialowies auch sämtliche männlichen Juden und deportierte den Rest der jüdischen Bevölkerung.

Die dann dort noch lebenden Förster, Waldarbeiter und Heger wurden noch gebraucht

und ordentlich behandelt. Vom Frühjahr 1943 an leitete Frevert ein Jägersonderkommando

der Luftwaffe, das speziell zur Partisanenbekämpfung eingesetzt wurde. In einem Brief an Forstmeister Oskar Steinhoff vom 25. Juni 1944 berichtet er, dass er „Banditen am aufenden Band“ totschieße. Bald darauf eroberten sowjetische Truppen Bialowies. Damit war geplatzt. Eingebunden in das Geschehen in Bialowies der Jahre 1941 bis 1943 war auch Oberlandforstmeister Fritz Nüßlein, dem im Reichsjagdamt die forstliche Betreuung

der Staatsjagdreviere oblag. Gautschis Darstellungen über die Ereignisse in Bialowies

decken sich mit denjenigen Rubners. In den Schriften Freverts, Scherpings und Nü ßleins aus der Zeit nach 1945 werden die Pläne für das Reichsjagdgebiet Bialowies nicht genannt. Sie hätten alle drei belastet, ob als Täter oder Mitwisser.