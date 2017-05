„WEKA-INVASIV“-FALLE

Die Strecken von Marderhund, Waschbär und Nutria steigen und demzufolge auch ihre Dichten sowie die von ihnen verursachten Schäden. Mittlerweile haben selbst ideologisch hartgesottene Naturschützer die Fallenjagd als Mittel akzeptiert, um ihre Artenschutzprojekte nicht gegen die Wand fahren zu lassen. Auch viele Wasser- und Bodenverbände klagen über zunehmende Schäden durch Nutria sowie Bisam an Deichen und Gewässerböschungen und sinnen auf Abhilfe.

Fangjagdspezialist Andre Westerkamp hat sich dazu Gedanken gemacht und die Lebendfangfalle „WeKa-Invasiv“ zusammen mit der Firma Funke Kunststoffe GmbH entwickelt. Die Falle ist aus witterungsbeständigem Kunststoff, was angesichts ihres Einsatzbereichs auch sinnvoll ist: Der liegt nämlich nicht nur auf dem Trockenen, sondern gern auch mal in Feuchtgebieten oder im Wasser, wenn es Nutria, Waschbär oder dem Marderhund gelten soll. Heimisches Raubwild wie Füchse fängt die Lebendfangfalle ebenfalls unversehrt. Damit entspricht sie allen derzeitigen Fangjagdverordnungen. „Wenn man mit dieser Falle nicht mehr fangen darf, ist es mit der Fangjagd vorbei“, sagt Westerkamp. Die Falle hat drei verschiedene Auslösefunktionen: Köderauslösung auf Zug, herausnehmbares Trittbrett oder direkte Berührung des Stellmechanismus. Je nach „Zielgruppe“ kann sie zunächst auf Durchlauf und dann fängisch gestellt oder über den aufgesetzten Köderdom von oben mit einem Köder bestückt werden. Die Fangklappen liegen innen.