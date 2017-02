Wilderei aufgeklärt

Wie die Polizei mitteilt, rammte der Schwarzkittel immer wieder gegen die Glastür zum Empfang bis diese zerbrach und flüchtete anschließend in die Werkstatt. Als das Stück dann in die Toilette drang, schlossen die Mitarbeiter die Tür.

Um einen Einsatz mit dem Gewehr zu vermeiden, bauten der hinzugerufene Jagdpächter und die Polizei einen provisorischen „Zwangswechsel“ nach draußen. Bevor die Sau aber in Richtung Wald verschwand, verirrte sie sich noch in Nachbars Garten.

Der nicht alltägliche Besuch verursachte einen Schaden von rund 1000 Euro. Verletzt wurde aber niemand. Die Mitarbeiter waren lediglich ein wenig erschrocken. ln