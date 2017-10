Jagd, ohne öffentliche und private Interessen zu berücksichtigen, ist in unserer engmaschigen und vielfältig genutzten Kulturlandschaft wohl kaum mehr möglich. Wir können und sollen zwar nach altem Brauch jagen, aber dieses Waidwerk sollte im Rahmen einer verantwortungsvollen und zielgerichteten Wildbewirtschaftung erfolgen. Wie wir am Beispiel des Rotwildes sehen, liegen Wunsch und Wirklichkeit jedoch sehr weit auseinander. Viele Hirsche im Revier sind des Jägers Glück, dem Waldbesitzer hingegen wäre es ohne am liebsten. Unterschiedlicher können Wunschvorstellungen kaum sein. Die berechtigte Freude am Jagen sollte uns jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Erhalten des „Europäischen Rothirsches“ in erster Linie im öffentlichen Interesse erfolgt und nicht, um uns Jägern auf möglichst großer Fläche Rotwildjagd zu ermöglichen. Das Artenschutzrecht verpflichtet unsere Gesellschaft, auch die zu Schaden gehenden Wildarten in angemessener Verbreitung und Zahl zu erhalten – eine Herausforderung für Land- und Forstwirtschaft sowie für uns Jäger.