Drückjagd im Politrevier

WuH: Sie schließen also eine Koalition, an der FDP und Grüne beteiligt sind, nicht grundsätzlich aus?

Lindner: Es kommt auf die konkreten Inhalte an. Die Grünen sind für die CDU immer billiger zu haben als die FDP. Denn für die Generation, die jetzt bei den Grünen Verantwortung trägt, ist es die letzte Chance. Da werden dann vielleicht zehn Kohlekraftwerke abgeschaltet. Dann sind die möglicherweise direkt an Bord. Bei uns liegt die Latte höher, weil wir ja 2009 schon Erfahrungen mit Frau Merkel gemacht haben. Wir wollen Veränderungen erzielen bei Zuwanderung, Bildung, Steuern und Europapolitik, bei der digitalen Infrastruktur und mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt. Aber erst einmal müssen wir in den Bundestag kommen.

WuH: Welchen Stellenwert hat die Jagdpolitik in Koalitionsgesprächen?

Lindner: Das ist ein wichtiges Politikfeld. Die Jagd steht stellvertretend für eine Politik, in der es um Vertrauen in den Bürger, Respekt vor dem Eigentum und Zurückweisung ideologischer Eindrücke geht. Auch diejenigen, die keine Jäger sind, haben zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen erkannt, dass es nicht um Naturschutz geht, sondern um ideologische Vorstellungen. Insofern hat das Thema Jagd eine hohe symbolische Bedeutung.

WuH: Welche Ressorts möchte die FDP im Fall der Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl übernehmen, und spielt dabei irgendeine Rolle, dass der Parteivorsitzende den Jagdschein macht?

Lindner: Nur weil ich den Jagdschein mache, werden wir sicher nicht das Ressort übernehmen wollen, in dem die Jagd beheimatet ist. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Autofahrer und will nicht Verkehrsminister werden. Es macht immer Sinn, Ressorts zu verantworten, die zu den Schwerpunktthemen passen, mit denen man Wahlkampf gemacht hat. Generell gilt: Ich gehe gerne in der Opposition die Regierung jagen, oder ich will, wenn wir in der Regierung sind, die politische Drückjagd auf die Probleme des Landes vorantreiben.