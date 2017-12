Niedersachsen: Ministerin will Elterntierschutz für Nutria

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) und die Nutria sind momentan für die neue Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) die jagdlichen Hauptthemen. Bevor sie die Messe Pferd & Jagd in Hannover am 7. Dezember eröffnete, kündigte Otte-Kinast an, den Elterntierschutz im Fall des Nutria vorübergehend auszusetzen.