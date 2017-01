Auffangstation für große Beutegreifer angedacht

Im Tierpark der Gemeinde Mehlmeisel in Oberfranken könnte eine Auffangstation für große Beutegreifer entstehen. Das gab Manfred Wölfl vom Landesamt für Umwelt (LfU) anlässlich des Treffens des Arbeitskreises Luchs in Nordbayern am 20. Januar in Friedenfels bekannt.