Landwirtschaftsminister Schmidt für beschränkte Abschussfreigabe von Wölfen

In die Debatte um Wolfsabschüsse in Deutschland kommt weiter Bewegung: Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat sich für eine „beschränkte Abschussfreigabe“ ausgesprochen. Angesichts der wachsenden Zahl von Wölfen müsse der Bestand reguliert werden, sagte Schmidt der „Passauer Neuen Presse“ von heute. In anderen Ländern gebe es solche Abschusspläne bereits.