Nordrhein-Westfalen: Landesnaturschutzgesetz verfassungswidrig

Wie der Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen mitteilte, wurde das Gutachten im Auftrag einer Gruppe von Land- und Forstbesitzern erstellt, die nun die neue schwarz-gelbe Landesregierung zur Korrektur des im Herbst 2016 unter Rot-Grün novellierten Gesetzes auffordere.

Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU) reagierte prompt und kündigte am 31. August eine Änderungen des Gesetzes an, berichtete WeltN24. Laut Gutachten werde die Handlungsfreiheit privater Forstwirtschaft übermäßig beschränkt. Eine Prüfung des Gesetzes und eine anschließende Novellierung sei eine wichtige Aufgabe in dieser Legislaturperiode. Schulze Föcking setze auf „Naturschutz mit Augenmaß.“ hk