Seuche am Wegesrand

„Gehört habe ich davon natürlich schon. Aber diese Schweineseuche gibts doch aktuell nur im Ostblock, oder?“, antwortete ein befreundeter Waidmann, als das Gespräch auf die anzeigepflichtige Afrikanische Schweinepest kommt. Damit liegt er sicherlich nicht ganz falsch, denn bis zum heutigen Tage ist noch kein Fall in Deutschland aufgetreten.

Seit 2014 gab es in den osteuropäischen Staaten Estland, Litauen, Lettland und Polen bei Haus-und Wildschweinen Infektionen. Zu Beginn des Seuchengeschehens wurde spekuliert, dass die ASP in der Wildschweinpopulation aufgrund der sehr hohen Erregervirulenz entweder von selbst zum Stillstand kommen oder sich ähnlich wie bei der Fuchstollwut schnell in

Richtung Westeuropa ausbreiten würde. Keines der beiden Szenarien ist bisher eingetreten. Dabei ist davon auszugehen, dass die ASP ursprünglich von Georgien über Weißrussland ins Baltikum eingeschleppt wurde. Bis August 2016 wurden über 3 300 positive Fälle bei Schwarzwild gemeldet. Die Dunkelziffer liegt vermutlich weit höher.

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), ist führend im Bereich des ASP-Monitorings und der -forschung. Hauptarbeitsfeld des FLI ist die Gesundheit und das

Wohlbefinden landwirtschaftlicher Nutztiere und der Schutz der Bevölkerung vor Zoonosen.

Das FLI pflegt auf fli.de eine Karte des ADNS (Animal Disease Notification System der Europäischen Kommission zur Afrikanischen Schweine-pest), die wöchentlich aktualisiert wird. Hier können der stetige Vormarsch der Seuche und der aktuelle Stand verfolgt werden.

„Das Gefahrenpotenzial der ASP ist schnell erklärt. Erstens beträgt die Sterblichkeitsrate nahezu 100 Prozent – fast alle Stücke, die sich anstecken, sterben. Zweitens beeinträchtigt die ASP ganz wesentlich den Handel mit Schweinen und Schweinefleischerzeugnissen. Das gilt auch für Regionen, in denen nur Wildschweine betroffen sind. De facto sind diese Regionen oder ganze Länder mehrere Jahre vom Handel ausgeschlossen“, erklärt Dr. Klaus Depner vom Institut für Epidemiologie des FLI. Die ökonomischen Verluste sind groß und vorhersehbar. Russland hält bereits heute beispielsweise an einem Importstopp von Schweinefleisch aus der EU (Europäische Union) fest. Etwa ein Viertel der EU-Schweinefleischexporte ging dorthin. Zudem sind extreme wirtschaftliche Auswirkungen auf die deutsche Tieragrarwirtschaft zu erwarten, da bei Schweinepestverdacht oft Tausende von Tieren eines verdächtigen Betriebes vorsorglich gekeult werden müssen. Dies geschah bei Ausbruch der Klassischen oder auch Europäischen Schweinepest (KSP oder ESP) beispielsweise in Niedersachsen (2001) oder Nordrhein-Westfalen (2006).