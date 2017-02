Übungsgatterdiskussion und Verhältnis zum JGHV befriedet

LJV-Präsident Ralph Müller-Schallenberg hat allen Spekulationen eine Absage erteilt, es könne absehbar mehrere Schwarzwildübungsgatter in Nordrhein-Westfalen (NRW) geben. „Wir errichten ein Gatter, und zwar am ursprünglich geplanten Standort in Lippstadt“, so Müller-Schallenberg während des Öffnungstages von Europas größter Jagdmesse „Jagd & Hund“ in Dortmund.