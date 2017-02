Tauben, Schleicher, kurze Röcke

Über eine Stunde ist der Jäger nun schon unterwegs und hat noch immer keine Blaugraue am Galgen. Mit gesenktem Kopf stapft Grüssing zum Auto zurück. „Die sitzen heute aber locker“, schimpft der Waidmann. Am Kombi angekommen, ist der Frust verflogen, schließlich gibt es in Grüssings 850 Hektar großem Revier noch zig andere Knicks, an denen sich ein Besuch lohnt.

Gerade als der Ostfriese seine Waffe im Wagen verstauen will, hält Jagdfreund Hermann Claus an. Er ist ein mit allen Wassern gewaschener Ostfriese und hat Klaus Grüssing so ziemlich alles beigebracht, was man über Tauben wissen muss.

„Na, Klaus, wullt Du weer an Duven anschleichen?“, stellt er fragend fest. „Jo, Hermann.“ „Und?“, hakt der Jagdfreund nach. „Viele Tauben, aber nix bekommen“, antwortet Grüssing leicht resigniert. „Weißt Du Klaus“, sagt der 65- Jährige schließlich. „Mit den Duven ist es wie mit Männern und tollen Frauen. Ist das Wetter schön, sitzen die Herren im Café, blättern in der Zeitung und halten nach langen Beinen und kurzen Röcken Ausschau. Entgehen tut ihnen dabei nichts. Beginnt es aber zu regnen und frischt der Wind ein bisschen auf, ziehen sie die Köpfe ein. Die haben dann einfach keinen Spaß mehr am Rumgucken. Bei den Tauben ist es genauso. Am besten funktioniert das Anschleichen bei Wind und Wetter.“„Ich weiß“, antwortet Klaus Grüssing und lacht. „Und was hast Du jetzt vor?“ „Tauben anschleichen natürlich“, antwortet das ostfriesische Original. „Vielleicht bekommt man ja doch noch welche.“ „Bestimmt“, ermutigt ihn der zehn Jahre jüngere Waidmann. „Komm doch heute abend zum Essen“, fordert Grüssing seinen Jagdfreund auf. „Es gibt Taubenbrüstchen.“ „Wirklich?“, gibt Hermann Claus herausfordernd zurück. „Versprochen!“, antwortet Grüssing und fährt davon.

Keine zehn Minuten später hat Klaus Grüssing die nächsten Tauben ausgemacht.

Sechs Stück haben es sich auf einer dicken Eiche gemütlich gemacht und dösen vor sich hin. „Das sieht gut aus“, sagt der immer gut gelaunte „Schleicher“ und springt aus dem Auto. Mit gebrochener Flinte pirscht er von Eiche zu Eiche und verringert schnell die Entfernung zu den Geringelten. Immer wieder macht er eine kleine Rast, um nach dem Wild zu spähen oder weil ihn wieder einmal eine Brombeerranke festhält.