Winterbeize

Früh am Morgen fuhr sie mit Barry in ihrem alten Defender nach Glenshee, einem Skigebiet südlich von Inverness und westlich von Aberdeen. Fünf der zehn höchsten Berge Schottlands bilden hier eine hochgebirgsähnliche Gruppe, die Cairngorms, mit etlichen weiteren Gipfeln über 1000 Metern. In den Hochlagen zwischen den Berg kämmen haben sich im Laufe der Jahrhunderte Moore gebildet, die in den Wintermonaten zufrieren. Ein optimaler Lebensraum für Schneehasen.

Mit einem kleinen Satz springt „Corrie“ ein und stößt Lampe aus der Sasse. Er flüchtet sofort los und versucht mit ein paar flinken Haken seinen vermeintlichen Verfolger abzuschütteln. Doch den Steinadler hat er anscheinend nicht bemerkt. „Stanley“ schießt mit atemberaubender Geschwindigkeit aus dem Himmel herab, den Hasen immer fest im Blick. „Im reinen Steilstoß kann der Adler aus solch einer Höhe bis zu 260 Kilometer schnell werden“, erläutert Barry, „für den Steinadler ist hier der hohe Flug die ursprüngliche Art zu jagen.“ Es gibt in Schottland noch andere Falkner, die mit den großen Greifen arbeiten, berichtet Barry weiter. Von diesen hätten aber nur sehr wenige Zugang zu solchen Terrains, sodass die meisten in geringeren Höhen beizen müssten. Das bedeute aber in der Regel auch, dass der Beizvogel von der Faust des Falkners geworfen wird, wenn das Wild die Deckung verlässt. Diese Jagden dauern im Gegensatz zu seiner und Roxannes Methode nur höchstens zwei bis drei Minuten. „In Kasachstan werden auf diese Weise heute häufig noch Rehe, Füchse und Wölfe gejagt. Das ist da ein Nationalsport, aber in unseren Augen eine völlig unnatürliche Jagdart für die Adler“, fügt Roxanne hinzu. Die großen Steinadler werden wie im niederen Flug eingesetzt und benötigen nicht so eine hohe Kondition wie für die Beizjagdmethode der beiden Schotten. In freier Wildbahn streifen sie in etwa 300 Metern Höhe ihr Revier ab und machen manchmal erst nach Stunden in einem Umkreis von knapp drei Kilometern unter sich einen Hasen aus. Um diese Zeit zu verkürzen, lassen Roxanne und Barry mit ihrem Deutsch Drahthaar Wild hochmachen.