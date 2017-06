Visionen eines Aussteigers

Nach Abschluss der Jagd trafen wir uns zu einem kühlen Weißen und ein paar Snacks auf der Terrasse des Chateaus bei immer noch herrlichem Sonnenschein kleinen Limikolen hochgemacht wurden. Allerdings nur zwei zur Strecke – eine echte Herausforderung an die Konzentration der Flintenschützen! Der Maisschlag wurde abgestellt, vor Kopf hinter einem recht hohen Knick auf Grünland. Die Rothühner mussten also – sollten sie unsere Richtung einnehmen – sich erst einmal emporschrauben, um hoch über die Hecke zu kommen. Die meisten allerdings kamen nicht als Kopfvögel, sondern drehten über dem Knick ab, um als Querreiter die Front abzunehmen. Diese Jagd machte wirklich Freude! Hatte man erst einmal begriffen, wie dieses Flugwild „zu lesen“ war, klappten die Hühner in den Garben zusammen und setzen die rasch flacher werdende Flugkurve als Federball fort. Sehr sorgfältig wurden die beschossenen Vögel nachgesucht. Das alles geschah ohne Zeitdruck, mit kleinen Pausen dazwischen für die Konversation und Muße, die herrliche Landschaft zu genießen. Kein Jagdstress und niemand, der unsere kleine Gruppe antrieb. Und trotzdem war es uns über Tag warm geworden – weit über 20 Grad Celsius zeigte die Quecksilbersäule, so dass der in regelmäßigen Abständen gereichte Trunk eine Wohltat war. Nach Abschluss der Jagd trafen wir uns zu einem kühlen Weißen und ein paar Snacks auf der Terrasse des Chateaus bei immer noch herrlichem Sonnenschein und fantastischem Blick auf den Park und die „rolling hills“ der Bourgogne. Da wir den gesamten Tag per pedes unterwegs waren, verzichteten wir an diesem Abend auf den Entenstrich, so dass wir uns ausgeruht und voller Tatendrang wieder an der abendlichen Tafel trafen. Am nächsten Morgen ging es für 45 Minuten auf der Landstraße nach Nordwesten zum Chateau Paray-le-Fresil. Dort er warteten uns getriebene Reb- und Rothühner. Doch davor war eine Entenjagd eingeplant, ein paar Teiche sollten abgetrieben werden.