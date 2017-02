„Cocking“ in Wales

Wales ist ein Paradies für Schnepfenjäger. Das Wild findet hier ideale Bedingungen und darüber können sich auch die Jäger freuen. Bei Treibjagden mit acht bis zehn Flinten liegen häufig 50 bis 57 Vögel auf der Strecke. Wir erwarten im Hinblick auf die gezeigten eigenen Flintenkünste und dem Fakt, dass wir aufgrund des gestrichenen Fluges zweier norwegischer Mitstreiter zu zweit in der „Schützenkette“ stehen, natürlich bei Weitem nicht so viel.

Martin ist nun konzentrierter als vorher. In einer Mischung aus Jagd- und Voranschlag ist er zum Standbild erstarrt. Wahrscheinlich hat ihn der „Kuss“ angespornt. Ich behalte die Weiden und das Gestrüpp vor mir im Auge. Auf eine Bewegung in der Luft rechts von mir, reiße ich die Flinte hoch – und lasse sie augenblicklich wieder sinken. Ein Sperber zieht

seine agressiven Flugbahnen. Die Freigabe Trevors war zwar sehr großzügig, doch auch in Wales ist die Bejagung der „Luftwaffe“ verboten. Das letzte Treiben des Tages kündigt sich durch die Hundepfeife an. Wir verharren angespannt. Dem morgendlichen Hochgefühl der zwei Schnepfen mit zwei Schuss war die Skepsis wegen der drei Patzer gefolgt. So ist es wohl logische Konsequenz, dass auf fünf Schuss nur noch eine Schnepfe und eine „Himmelsziege“ (Bekassine) ihren Weg in „Flicks“ Fang zu mir finden. Auch Martin kann

nur noch einen Schnepf erbeuten. Durchnässt von dem Schneeregen, den uns der Januar beschert, sammeln wir uns nach dem Treiben und legen unsere kleine, aber edle Strecke. „Fünf Königinnen sind tot, und doch die Königinnen leben“, sagt Martin. Trevor hat noch eine Überraschung in petto.