Federn lesen

Die Altersbestimmung von Schnepfen scheint auf den ersten Blick schwierig, wenn nicht sogar unmöglich zu sein. Schließlich lässt sich bei diesem Flugwild noch nicht einmal das Geschlecht am Federkleid bestimmen. Und schon gar nicht, wenn sie im rasanten Zickzack-Flug über den Jäger hinwegstreicht.

Allerdings haben in jüngster Vergangenheit französische, englische und russische Wissenschaftler dank modernster Technik das bisher geheimnisvolle Leben der Waldschnepfe etwas transparenter gemacht: Mit Satellitensendern ausgestattete Schnepfen werden Tag und Nacht überwacht, und mittels Isotopenanalyse der Federn kann das Brutgebiet sogar bis auf wenige Kilometer exakt bestimmt werden.

Die Forscher haben dabei auch herausgefunden, dass man Alt- von Jungwild an verschiedenen anatomischen Merkmalen unterscheiden kann: Nicht nur an der Verknöcherung des Schädels sieht der Experte den Unterschied, sondern auch am Vorhandensein, beziehungsweise am Fehlen der „Bursa von Fabricius“: Bei der Waldschnepfe ist dieses Organ bis zu einem Alter von vier bis fünf Monaten vorhanden. Es hat die gleiche Funktion wie der Thymus bei jungen Säugetieren und produziert BZellen oder Lymphozyten, die eine wichtige Rolle im Immunsystem spielen. Für den Jäger ist diese Tatsache nicht wirklich geeignet, um das Alter seiner Jagdbeute zu bestimmen. Müsste er dazu doch schon mehr als durchschnittliche anatomische Kenntnisse haben.

Wesentlich praktikabler scheint es – wie bei anderen Flugwildarten auch – das Alter anhand der Mauser gewisser Federn abzulesen. Bei der Waldschnepfe müssen dabei allerdings drei Aspekte beachtet werden:

1. „Alte“(adulte) Stücke, die älter als ein Jahr sind, mausern alle Federn, bevor sie ihren Herbstzug antreten. In der Praxis bedeutet dies, dass an einer im Herbst erlegten Waldschnepfe keine „alten“ Federn mehr zu finden sind.

2. „Junge“ (juvenile) Waldschnepfen im ersten Lebensjahr mausern vor dem Herbststrich nur teilweise. Die Mauser und das Streichen verbrauchen viel Energie. Logisch ist somit, dass das Stück mit der Mauser zeitweilig aufhört, wenn es den Zugweg antritt. Wer also im Herbst eine Schnepfe erbeutet, findet im Jung-Federkleid noch eine Mischung aus „alten“ und „neuen“ Federn.

3. Nicht alles Jungwild ist gleich alt. Die ersten Schnepfen schlüpfen bereits Ende April bis Anfang Mai, die letzten erst Anfang August. Dieser Unterschied spiegelt sich in der Mauser wider und erschwert die Altersbestimmung erheblich.