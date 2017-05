Bis zum letzten Halm

Er gilt als eines der fruchtbarsten Wildtiere des Feldes, und dennoch geht es dem Feldhasen schlecht: Seit den 1960er-Jahren sinken die Besätze europaweit kontinuierlich. Dieser Einbruch stellte Wissenschaftler lange Zeit vor ein Rätsel. Bis heute sind die genauen Faktoren noch nicht gänzlich bekannt. Jedoch geht man davon aus, dass die Ursache für den dramatischen Rückgang vor allem in der Intensivierung der Landwirtschaft zu suchen ist. Bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts setzte mit der Erfindung des Kunstdüngers das Ende der strukturreichen Dreifelderwirtschaft ein. Sie bot dem Wild in der Flur bis dahin einen idealen Lebensraum mit ausreichend Nahrung und Deckung. Durch eine umfassende Flurneuordnung wurden die bewirtschafteten Flächen vergrößert und homogenisiert, viele Feldgehölze entfernt. Zeitgleich nutzten Landwirte immer größere und effizientere Maschinen. Als Folge kommt es heute in der Kulturlandschaft immer häufiger zu schlagartigen Veränderung des Lebensraums durch Erntearbeiten. Die Ackerfauna wird dadurch vor eine immense Herausforderung gestellt. Arten wie der Feldhase werden in kurzer Zeit dazu gezwungen, auf der Suche nach neuen Deckungs- und Äsungsstandorten größere Strecken zurückzulegen und gegebenenfalls auch in ihnen unbekannte Gebiete zu wechseln. Neben

einem gesteigerten Energieverbrauch nimmt als Folge dieses Verhaltens auch die Prädations- und Unfallgefahr zu.