Wüstentauben

Als der Schuss noch nicht verhallt ist, sprintet Aatif los, um die getroffenen Tauben zu bergen. Hunde werden in Marokko nicht eingesetzt. Sie gelten bei den Moslems als unreine Tiere. Jeder Jäger bekommt zwei Jugendliche auf seinen Stand, die Ausschau nach anstreichenden Tauben halten und die erlegten Stücke gegen ein kleines Trinkgeld bergen. Zielsicher steuert Aatif im dichten Gestrüpp auf die niedergegangenen Tauben zu. El Mahi, der zweite Gehilfe, reicht mir derweil weitere Munition, um die Flinte zu laden. Jetzt muss es schnell gehen, am Horizont halten bereits weitere Turteltauben auf uns zu, drehen aber in knapp 50 Metern Entfernung um. „Wait, wait“ , beruhigt mich El Mahi und signalisiert mir, dass dies gewiss nicht die letzten Tauben des Tages waren. Mein Blick verfolgt die fünf pfeilschnellen Wüstenflieger, die jetzt wieder beidrehen und in sicherer Distanz vor der Front der abgestellten Schützen vorbeistreichen. Im Wackelflug schwenken drei von ihnen bei einem meiner Nachbarschützen ein und schon knallt es wieder. Eine Taube geht zu Boden.

Während ich den Anblick genieße, reißen mich die aufgeregten Rufe meines Helfers aus den Gedanken. Wild gestikulierend zeigt er hinter mich. Tatsächlich: Ein großer Schwarm Turteltauben hält direkt auf uns zu, teilt sich in kleinere Grüppchen, die in alle Richtungen davonstreichen. Gleichzeitig kracht es rechts und links von mir. Jetzt ist es soweit. Zwei der flinken Flieger kommen genau auf mich zu. „Dublette“, denke ich, decke die erste Taube mit dem Flintenlauf ab. Im Schuss trudelt sie tödlich getroffen zu Boden. In Bruchteilen von Sekunden dreht die zweite Taube mit einem wilden Flugmanöver ab. Der zweite Schuss geht ins Leere. Der dritte fasst nach und lässt den Luftakrobaten die Schwingen beiklappen.

Turteltauben sind die heimliche Hauptwildart Marokkos. Im Frühjahr ziehen riesige Schwärme aus dem Senegal in das nordafrikanische Land. Im Spätsommer und Herbst streichen die bunten Vögel mit dem schwarz-weiß gebänderten Nacken und den rötlich braunen Schwingen von den Schlafbäumen auf die Maisstoppeln.

Zu Hunderten fallen sie jetzt an guten Spätsommertagen dort ein. Ihr unberechenbares Flugverhalten ist äußerst anspruchsvoll für den Jäger. Zudem sind sie deutlich kleiner als unsere heimischen Ringeltauben, was eine weitere Herausforderung für passionierte Flintenschützen ist.