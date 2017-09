Niedersachsen: Wolf ist Wahlkampfthema

Der Wolf ist Thema im Landtagswahlkampf der Parteien. So fordert Barbara Otte-Kinast, die CDU-Kandidatin für das Landwirtschaftsministerium, in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 12. September einen „Kurswechsel“ in Sachen Wolf, plädiert für seine Aufnahme ins Jagdrecht und will die Bewegungen der Rudel über eine Besenderung verfolgbar machen.