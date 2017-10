Brent Stirton ausgezeichnet

Brent Stirton hat das mit zwei Schüssen getötete Spitzmaulnashorn an einem Wasserloch in einem Wildreservat in Südafrika fotografiert. Er erhielt dafür eine der begehrtesten Auszeichnungen in der Naturfotografie, den „Wildlife Photgrapher of the Year Award“. Die Jury begründete ihre Nominierung damit, dass der Südafrikaner die tragische Szene „beinahe majestätisch“ dargestellt habe. aml