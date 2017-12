Der schwarze(n) Tod

Jedes Jahr fahren Jäger aus Deutschland zur Jagd auf Sauen nach Litauen. Inzwischen ist dort die Afrikanische Schweinepest (ASP) angekommen. Für nahezu jedes infizierte Stück Schwarzwild und jedes infizierte Hausschwein endet die Seuche tödlich. Alles, was mit Blut (Schweiß) infizierter Stücke in Berührung kam, kann zur Ausbreitung der Seuche führen. Auch vonseiten der Jägerschaft besteht deshalb dringender Handlungsbedarf, wenn der Seuche Einhalt geboten werden soll.

Zwei Formen der Schweinepest sind bekannt, die Klassische oder Europäische Schweinepest (KSP) und die Afrikanische Schweinepest (ASP). Beides sind anzeigepflichtige Viruserkrankungen. In Deutschland gab es KSP bei Wildschweinen zuletzt 2009 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Auch ASP trat schon in Europa auf. Bis zum Ende der 1990er-Jahre waren die Iberische Halbinsel und kurzzeitig auch die Niederlande, Frankreich und Belgien betroffen. Damals waren die Schwarzwildbestände allerdings noch deutlich geringer als heute.

Das ASP-Virus wurde, wie Experten vermuten, 2007 aus Afrika nach Georgien eingeschleppt und hat sich recht erfolgreich in den Nachbarländern bis nach Russland ausgebreitet. Aktuell rückt ASP von Osten her auf die EU zu.

Man darf also nicht von einer abstrakten Bedrohung reden, sondern muss von einer akuten Gefahr für unsere Schwarzwildbestände und vor allem auch für Hausschweine ausgehen. In manchen Gegenden Deutschlands werden Hausschweine in unglaublichen Zahlen pro Fläche gehalten. Ein prominentes Beispiel ist der niedersächsische Kreis Vechta. Mit Stichtag 31.12.2013 waren dort auf 81 258 Hektar Fläche 1 537 659 Hausschweine registriert.

Warum ist die Furcht vor dieser Seuche so groß? Die Antwort ist einfach. Hochvirulente Stämme des Virus rufen bei den infizierten Stücken, und das betrifft alle Altersklassen, eine akute Erkrankung hervor, deren klinisches Bild sehr unterschiedlich sein kann, die aber bei nahezu allen erkrankten Stücken innerhalb von sieben bis zehn Tagen zum Tode führt. Das Virus, das in Russland grassiert, gehört gerade zu diesen hochvirulenten Stämmen. Zudem gibt es keinen Impfstoff gegen ASP. Bei einem Ausbruch kann die betroffene Schwarzwildpopulation nicht durch orale Immunisierung geschützt werden, wie es bei KSP-Ausbrüchen praktiziert wird.

Die Ansteckung erfolgt sowohl bei ASP als auch bei KSP von Tier zu Tier oder auch über Körperausscheidungen (Losung, Harn, Speichel, Sperma). Bei der Übertragung der ASP spielen in Afrika