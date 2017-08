Droht die Ausrottung? Afrikanische Schweinepest

Das Wissen der Jäger kann helfen.

Wenn man sich die aktuellen Karten in Polen und im Baltikum anschaut und mit den vergangenen zwei Jahren vergleicht, sieht man Folgendes: Zunächst gab es 2014 eine sehr rasante Ausbreitung durch Transporte, jetzt ist die ASP massiv vorhanden, breitet sich aber nicht weiter aus. Es besteht aber jederzeit die Gefahr, dass das Virus nach Deutschland verschleppt werden könnte. Dabei kommen sowohl virushaltige, noch nicht vollständig behandelte Trophäen, Fleischprodukte als auch kontaminierte Werkzeuge in Betracht. Dann

wird es auch nicht zwingend zuerst an der polnischen Grenze auftauchen, sondern irgendwo, wo Schwarzwild vorkommt. Die Gefahr ist also sehr groß. Ursprünglich haben wir vermutet, dass die ASP sich schnell ausbreitet und die Schwarzwildbestände zehntet, also dass nur etwa zehn Prozent überleben. Inzwischen wissen wir, dass es so extrem nicht sein muss. Die ASP breitet sich nur lokal oder regional aus. Dort gehen dann etwa zehn bis 50

Prozent (%) ein, wobei nach wie vor über 90 % der infizierten Stücke verenden. Die Ansteckungsfähigkeit, ist aber geringer als gedacht. Es gibt auch überlebende Sauen, die das Virus noch länger ausscheiden können. Somit besteht es sehr lange in den Beständen fort. Das ist im Grunde viel gefährlicher als ein schnelles Massensterben, bei dem auch das Virus irgendwann erlischt. Lokal werden die Bestände sicherlich über kurz oder lang stark dezimiert, insgesamt wird es jedoch weiterhin Schwarzwild geben.

Die große Gefahr ist, dass die Schweinemast in Deutschland erheblichen Schaden (der in die Milliarden gehen wird) davontragen würde. Bei einem dauerhaften Fortbestehender ASP wird die Jagd starken Einschränkungen und Verpflichtungen unterliegen. Hier ist also die Mitarbeit der Jäger gefragt, indem sie schon jetzt das Schwarzwild möglichst kurz halten, um die Wahrscheinlichkeit eines Eintrags in die Bestände zu verringern. Hygienische Maßnahmen müssen konsequent eingehalten werden. Alle Totfunde an Schwarzwild sofort melden, aber die Stücke nicht bewegen oder vergraben und gegebenenfalls nach Anweisung der Behörde Proben nehmen (zum Beispiel Tupfer). Eine Früherkennung ist besonders wichtig, damit die Behörden handeln können. Notfallpläne liegen bereits vor, wir sind gewappnet. Mehr können wir Jäger derzeit nicht tun! Im Krisenfall können wir sehr viel leisten: Denn Jäger kennen sich am besten in ihren Revieren aus, sollten den Behörden im Bedarfsfall mit Rat und Tat zur Seite stehen und – nach einer kurzen Jagdruhe – intensiv auf das Schwarzwild jagen. Hier geht es dann tatsächlich darum, die Sauen zu reduzieren,

das heißt sämtliche Vorbehalte bezüglich der Bachenbejagung müssen dann zwingend fallen.